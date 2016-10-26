Засідання тристоронньої контактної групи закінчилось у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Мінську закінчилось засідання Тристоронньої контактної групи. Про це повідомила прес-секретар представника України у Мінських переговорах Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці Facebook, передає УНН.
“Блок питань з безпеки — точка відліку для всього Мінського процесу. Припинення вогню і стійкий мир — невід’ємна умова для просування вперед у вирішенні гуманітарних, політичних і економічних питань. Особлива роль повинна бути відведена ОБСЄ”, — написала Д.Оліфер.
Нагадаємо, гуманітарна підгрупа щодо Донбасу сьогодні у Мінську не відбулося.