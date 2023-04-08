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"Зашкаливает": температура поверхности мирового океана достигла рекордного уровня

"Зашкаливает": температура поверхности мирового океана достигла рекордного уровня

Киев • УНН

 • 1948015 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. По данным правительства США, температура поверхности мирового океана достигла рекордно высокого уровня с момента начала спутниковых наблюдений, что привело к волнам тепла в морях по всему миру, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Ученые-климатологи заявили, что предварительные данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (Noaa) показали, что средняя температура на поверхности океана с начала апреля составила 21,1°C, превысив предыдущий максимум в 21°C, установленный в 2016 году.

"Текущая траектория выглядит так, будто она зашкаливает, побив предыдущие рекорды", - сказал профессор Мэтью Ингланд, климатолог из Университета Нового Южного Уэльса.

Три года периода Ла-Нинья в обширной тропической части Тихого океана помогли снизить температуру и смягчить эффект роста выбросов парниковых газов.

Но ученые заявили, что тепло теперь поступает к поверхности океана, указывая на потенциальную модель Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана позже в этом году, которая может увеличить риск экстремальных погодных условий и еще больше бросить вызов глобальным рекордам тепла.

Доктор Майк Макфаден, старший научный сотрудник Noaa, сказал: "Недавнее «тройное падение» Ла-Нинья подошло к концу. Этот длительный период холода снижал средние глобальные температуры поверхности, несмотря на рост парниковых газов в атмосфере. Теперь, когда все закончилось, мы, вероятно, видим, что сигнал об изменении климата звучит громко и ясно".

Периоды Ла-Нинья, характеризующиеся похолоданием в центральной и восточной тропической части Тихого океана и более сильными пассатами, оказывают охлаждающий эффект на глобальные температуры. В периоды Эль-Ниньо температура океана в этих регионах выше, чем обычно, а глобальные температуры повышаются.

По данным Noaa, вторая по величине средняя температура океана в мире совпала с периодом Эль-Ниньо, который длился с 2014 по 2016 год.

Данные в основном основаны на спутниковых наблюдениях, но также подтверждаются измерениями с кораблей и буев. Данные не включают полярные регионы.

Напомним

Ла-Нинья заканчивается, а потепление Эль-Ниньо может произойти в ближайшее время.

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