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"Зашкалює": температура поверхні світового океану досягла рекордного рівня

"Зашкалює": температура поверхні світового океану досягла рекордного рівня

Київ • УНН

 • 1948018 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. За даними уряду США, температура поверхні світового океану досягла рекордно високого рівня з моменту початку супутникових спостережень, що призвело до хвиль тепла у морях по всьому світу, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Учені-кліматологи заявили, що попередні дані Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (Noaa) показали, що середня температура на поверхні океану з початку квітня становила 21,1°C, перевищивши попередній максимум у 21°C, встановлений у 2016 році.

"Поточна траєкторія виглядає так, ніби вона зашкалює, побивши попередні рекорди", - сказав професор Метью Інгланд, кліматолог з Університету Нового Південного Уельсу.

Три роки періоду Ла-Нінья у великій тропічній частині Тихого океану допомогли знизити температуру та пом'якшити ефект зростання викидів парникових газів.

Але вчені заявили, що тепло тепер надходить до поверхні океану, вказуючи на потенційну модель Ель-Ніньйо у тропічній частині Тихого океану пізніше цього року, яка може збільшити ризик екстремальних погодних умов та ще більше кинути виклик глобальним рекордам тепла.

Доктор Майк Макфаден, старший науковий співробітник Noaa, сказав: «Недавнє «потрійне падіння» Ла-Нінья добігло кінця. Цей тривалий період холоду знижував середні глобальні температури поверхні, попри зростання парникових газів у атмосфері. Тепер, коли все закінчилося, ми, ймовірно, бачимо, що сигнал про зміну клімату звучить голосно і ясно".

Періоди Ла-Нінья, що характеризуються похолоданням у центральній та східній тропічній частині Тихого океану та сильнішими пасатами, мають охолоджувальний ефект на глобальні температури. У періоди Ель-Ніньйо температура океану в цих регіонах вища, ніж зазвичай, а глобальні температури підвищуються.

За даними Noaa, друга за величиною середня температура океану у світі збіглася з періодом Ель-Ніньйо, який тривав з 2014 до 2016 року.

Дані в основному ґрунтуються на супутникових спостереженнях, але також підтверджуються вимірами з кораблів та буїв. Дані не включають полярні регіони.

Нагадаємо

Ла-Нінья закінчується, а потепління Ель-Ніньйо може відбутися найближчим часом.

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