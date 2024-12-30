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Защитников поздравили с возвращением из плена: впереди восстановление

Защитников поздравили с возвращением из плена: впереди восстановление

Киев  •  УНН

 • 11128 просмотра

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187 военных и 2 гражданских освобождены из российского плена в рамках 59-го обмена. С начала полномасштабного вторжения освобождено 3956 человек, в 2023 году - 1358 украинцев.

187 украинских военных и 2 гражданских вернулись из российского плена. Защитников поздравили с возвращением домой, теперь их ждет реабилитация.

Об этом пишет УНН с ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Мы ждали, ваши родные ждали, боролись за вас. Вся страна боролась, сегодня вы дома. С Новым Годом вас, с Рождеством Христовым! И борьба за возвращение каждого продолжается... У вас впереди процесс реабилитации, отдыха, восстановления. Он будет обеспечен. Вы в ближайшее время свяжетесь со своими родными, увидите их. Вы много пережили. Вы украинские герои, защитники. Вас ждала вся страна. И сегодня вся страна празднует, радуется вместе с вами и вашими родными

- поздравили защитников дома.
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В штабе отметили, что помнят обо всех, кто остается во вражеской неволе. Работа по освобождению продолжается.  

Напомним,

Накануне Нового года из российского плена вернулись 187 украинских военных и 2 гражданских.

Это уже 59-й обмен с начала полномасштабного вторжения. Всего за это время Координационному штабу, по поручению Президента Украины, удалось освободить 3956 человек.

В частности, в этом году освобождены 1358 украинцев, среди которых как военные, так и гражданские. В этом году также удалось вернуть наших военных, которых россия осудила за так называемые «приговоры».

Работа Координационного штаба продолжается.  

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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