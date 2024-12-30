Захисників привітали з поверненням з полону: попереду відновлення

187 українських військових та 2 цивільних повернулися з російського полону. Захисників привітали з поверненням додому, тепер їх чекає реабілітація.

Про це пише УНН з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Ми чекали, ваші рідні чекали, боролись за вас. Уся країна боролась, сьогодні ви вдома. З Новим Роком вас, з Різдвом Христовим! І боротьба за повернення кожного триває... У вас попереду процес реабілітації, відпочинку, відновлення. Він буде забезпечений. Ви найближчим часом зв'яжетеся зі своїми рідними, побачите їх. Ви багато пережили. Ви українські герої, захисники. На вас чекала вся країна. І сьогодні вся країна святкує, радіє разом з вами і вашими рідними - привітали захисників вдома.

У штабі наголосили, що пам'ятають про всіх, хто залишається у ворожій неволі. Робота зі звільнення триває.

Нагадаємо

Напередодні Нового року з російського полону повернулися 187 українських військових та 2 цивільних.

Це вже 59-й обмін з початку повномасштабного вторгнення. Всього за цей час Координаційному штабу, за дорученням Президента України, вдалося визволити 3956 осіб.

Зокрема, цього року звільнено 1358 українців, серед яких як військові, так і цивільні. В цьому році також вдалося повернути наших військових, яких росія засудила за так звані "вироки".

Робота Координаційного штабу продовжується.