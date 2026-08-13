Защита подозреваемого в убийстве Чарли Кирка выступила против смертной казни

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Адвокаты Тайлера Робинсона, обвиняемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, заявили, что их подзащитный не должен быть приговорён к смертной казни. Об этом говорится в судебных документах, поданных в штате Юта, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Защита утверждает, что Робинсон стрелял в Кирка с крыши во время мероприятия в Университете долины Юты 10 сентября прошлого года, однако пуля пролетела над толпой и не создавала опасности для других людей.

Единственные представленные доказательства подтверждают, что пуля пролетела над толпой, а не сквозь неё - написали адвокаты.

По их мнению, прокуратура не доказала, что Робинсон осознавал возможную опасность для других участников мероприятия.

Это может иметь значение при назначении наказания, поскольку создание опасности для других людей является потенциальным отягчающим обстоятельством, которое по законодательству Юты может сделать преступление караемым смертной казнью.

Защита также оспаривает политический мотив

Адвокаты Робинсона также поставили под сомнение утверждение прокуратуры о том, что он преследовал Кирка из-за его политических взглядов. Прокуроры заявляют, что подсудимый сказал соседу по комнате, что совершил преступление, потому что ему "надоела его ненависть".

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Защита настаивает, что одного такого заявления недостаточно для доказательства мотива. По словам адвокатов, обыски квартиры, телефона и компьютеров Робинсона не выявили других доказательств политической мотивации.

В прошлом месяце прокуратура представила доказательства, которые назвала убедительными. Среди них — результаты ДНК-тестов, связывающие Робинсона с предполагаемым оружием, а также заявления, которые прокуроры расценивают как признания.

Защита поставила под сомнение достоверность доказательств обвинения, но не предложила альтернативной версии того, кто мог совершить убийство Кирка.

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