Защита подозреваемого в убийстве Чарли Кирка выступила против смертной казни

$44.870.0451.760.02
ukenru
12 августа, 19:04 • 21077 просмотра
Солнечное затмение — украинцы поделились кадрами уникального явленияPhoto
12 августа, 17:30 • 25870 просмотра
Руководителя Закарпатского ОТЦК отстранили от должности - Лубинец
Эксклюзив
12 августа, 15:15 • 23772 просмотра
Когда заработает метро на Виноградарь и сколько будет стоить завершение строительстваPhoto
12 августа, 14:14 • 35033 просмотра
Клуб избранных: какие страны имеют собственные баллистические ракеты
12 августа, 12:31 • 24329 просмотра
В Киеве готовят списки людей для переселения на случай длительного отсутствия отопления
12 августа, 12:02 • 34871 просмотра
Следственные действия без доказанного нарушения: почему практика БЭБ становится проблемой для инвесторов
12 августа, 11:00 • 36433 просмотра
От обещаний выздоровления до смерти: три истории пациентов Odrex
12 августа, 09:58 • 21247 просмотра
67% поляков поддерживают депортацию украинцев призывного возраста без легальной работы - СМИPhoto
12 августа, 09:49 • 17798 просмотра
россияне дважды ударили ракетами по жилому сектору Балаклеи, есть пострадавшиеPhoto
12 августа, 08:09 • 20509 просмотра
"Уникальная операция" - Зеленский подтвердил поражение российской военно-морской базы в новороссийскеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.3м/с
52%
754мм
Популярные новости
Польша пригрозила Маску пересмотром расходов на Starlink из-за дискриминацииVideo12 августа, 19:50 • 4028 просмотра
Масштабная утечка данных в Польше затронула почти 19 миллионов человек12 августа, 20:28 • 2968 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 6102 просмотра
Заместитель министра Польши заявил, что без украинцев экономика страны может остановиться12 августа, 22:16 • 4916 просмотра
Массированный обстрел оккупированных городов вызвал масштабные отключения света00:06 • 3664 просмотра
публикации
Лига конференций: "Динамо" поборется с "Карабахом" за выход в следующую стадиюPhotoVideo12 августа, 15:42 • 19550 просмотра
Клуб избранных: какие страны имеют собственные баллистические ракеты12 августа, 14:14 • 35035 просмотра
Следственные действия без доказанного нарушения: почему практика БЭБ становится проблемой для инвесторов12 августа, 12:02 • 34872 просмотра
От обещаний выздоровления до смерти: три истории пациентов Odrex12 августа, 11:00 • 36434 просмотра
Топ-3 лучших рецепта бограча, которые получаются у каждогоPhoto12 августа, 09:15 • 36723 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кшиштоф Гавковский
Реджеп Тайип Эрдоган
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 6330 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 31940 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 28114 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 163165 просмотра
"Одиссея" стала самым кассовым фильмом НоланаVideo10 августа, 13:45 • 97512 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
R-360 Нептун
Facebook
Instagram

Защита подозреваемого в убийстве Чарли Кирка выступила против смертной казни

Киев • УНН

 • 1822 просмотра

Адвокаты Тайлера Робинсона, обвиняемого в убийстве Чарли Кирка, заявили, что пуля пролетела над толпой, поэтому смертный приговор не должен применяться. Они также отрицают политический мотив, указывая на отсутствие доказательств.

Защита подозреваемого в убийстве Чарли Кирка выступила против смертной казни
Фото: AP

Адвокаты Тайлера Робинсона, обвиняемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, заявили, что их подзащитный не должен быть приговорён к смертной казни. Об этом говорится в судебных документах, поданных в штате Юта, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Защита утверждает, что Робинсон стрелял в Кирка с крыши во время мероприятия в Университете долины Юты 10 сентября прошлого года, однако пуля пролетела над толпой и не создавала опасности для других людей.

Единственные представленные доказательства подтверждают, что пуля пролетела над толпой, а не сквозь неё

- написали адвокаты.

По их мнению, прокуратура не доказала, что Робинсон осознавал возможную опасность для других участников мероприятия.

Это может иметь значение при назначении наказания, поскольку создание опасности для других людей является потенциальным отягчающим обстоятельством, которое по законодательству Юты может сделать преступление караемым смертной казнью.

Защита также оспаривает политический мотив

Адвокаты Робинсона также поставили под сомнение утверждение прокуратуры о том, что он преследовал Кирка из-за его политических взглядов. Прокуроры заявляют, что подсудимый сказал соседу по комнате, что совершил преступление, потому что ему "надоела его ненависть".

Адвокаты подозреваемого в убийстве Чарли Кирка просят отложить слушание по делу31.03.26, 07:43 • 5410 просмотров

Защита настаивает, что одного такого заявления недостаточно для доказательства мотива. По словам адвокатов, обыски квартиры, телефона и компьютеров Робинсона не выявили других доказательств политической мотивации.

В прошлом месяце прокуратура представила доказательства, которые назвала убедительными. Среди них — результаты ДНК-тестов, связывающие Робинсона с предполагаемым оружием, а также заявления, которые прокуроры расценивают как признания.

Защита поставила под сомнение достоверность доказательств обвинения, но не предложила альтернативной версии того, кто мог совершить убийство Кирка.

Прокуроры показали новое видео по делу об убийстве Чарли Кирка08.07.26, 02:37 • 3613 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Пожизненное лишение свободы
Юта
Ассошиэйтед Пресс