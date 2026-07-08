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Прокуроры показали новое видео по делу об убийстве Чарли Кирка

Киев • УНН

 • 494 просмотра

Прокуроры показали видео, на котором обвиняемый Тайлер Робинсон занимает снайперскую позицию на крыше перед выстрелом. Следствие готовит дополнительные доказательства, включая ДНК-экспертизу.

Прокуроры показали новое видео по делу об убийстве Чарли Кирка

Прокуроры в штате Юта обнародовали новое видео по делу об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. По словам следователей, на записи виден обвиняемый Тайлер Робинсон на снайперской позиции на крыше здания непосредственно перед смертельным выстрелом. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Доказательства представили во время второго дня предварительного судебного слушания в Прово. Прокуратура добивается передачи дела в суд и намерена требовать для 23-летнего Робинсона смертной казни. Ему инкриминируют семь уголовных преступлений, в том числе убийство при отягчающих обстоятельствах.

Следователь Дэвид Халл заявил в суде, что видео было записано в момент стрельбы.

На записи виден момент выстрела, после чего человек встает и переходит на другую часть здания

– сказал Халл, добавив, что этим человеком является Тайлер Робинсон.

Следствие готовит новые доказательства

По словам следователя, записи с камер наблюдения также зафиксировали Робинсона в университетском кампусе в день убийства. Он контактировал с представителями организации Turning Point USA, осматривал подходы к зданию, из которого, по версии следствия, был произведен выстрел, а также находился в местном заведении питания.

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Защита настаивает, что к преступлению могло быть причастно другое лицо, и обратила внимание на пистолет, найденный после стрельбы на территории кампуса. Однако следователь заявил, что это оружие не является доказательством по делу.

Reuters отмечает, что в ближайшие дни прокуратура планирует представить дополнительные доказательства, в том числе результаты ДНК-экспертизы и показания друзей и родственников обвиняемого, которые, по мнению следствия, связывают Робинсона с убийством Кирка.

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Степан Гафтко

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