Зарплаты киевлян в прошлом году выросли почти на 29%
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Заработные платы киевлян в 2017 году выросли 28,8% по сравнению с 2016 годом. Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики Киева, передает УНН.
“Среднемесячная номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций (с численностью работающих 10 и более) в 2017 году составила 11 135 грн и выросла по сравнению с 2016 годом на 28,8%”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в декабря 2017 года размер средней номинальной заработной платы штатных работников предприятий составил 14 035 грн. По сравнению с ноябрем 2017 года размер заработной платы увеличился на 20,5%, а по сравнению с декабрем 2016 года — на 26,5%.
Индекс реальной заработной платы в среднем в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 111,3%, в декабре 2017 года по сравнению с ноябрем 2017 года — 119,7%, относительно декабря 2016 года — 111,4%.
Напомним, средняя номинальная заработная плата украинцев в 2,1 раза превышает уровень минимальной заработной платы.