Зарплати киян минулого року зросли майже на 29%
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Заробітні плати киян у 2017 році зросли 28,8%, порівняно із 2016 роком. Про це свідчать дані Головного управління статистики Києва, передає УНН.
“Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у 2017 року становила 11 135 грн і зросла порівняно з 2016 роком на 28,8%”, — сказано у повідомленні.
Також зазначається, що у грудні 2017 року розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств становив 14 035 грн. Порівняно з листопадом 2017 року розмір заробітної плати збільшився на 20,5%, а порівняно з груднем 2016 року — на 26,5%.
Індекс реальної заробітної плати у середньому у 2017 році порівняно з 2016 роком становив 111,3%, у грудні 2017 року порівняно з листопадом 2017 року — 119,7%, відносно грудня 2016 року — 111,4%.
Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата українців у 2,1 рази перевищує рівень мінімальної заробітної плати.