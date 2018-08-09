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Зарплатами динамовцев заинтересовались в налоговом комитете ВР

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Офис крупных налогоплательщиков проверяет факты возможного уклонения от уплаты налогов со стороны ФК "Динамо Киев". Указанной ситуацией также заинтересовались и в налоговом комитете ВРУ, не исключив рассмотрение этого вопроса на заседании в сентябре. Об этом в комментарии УНН сказал нардеп, член налогового комитета парламента Роберт Горват.

Зарплатами динамовцев заинтересовались в налоговом комитете ВР

По словам политика, в ГФС сегодня имеются все инструменты, чтобы проверить реальную заработную плату динамовцев.

"Если такие факты действительно имеют место (занижение реальных зарплат футболистов в налоговой отчетности - ред.), то это - недопустимо. Зарплаты должны быть обложены, и это надо проверить. ГФС имеет все инструменты для этого. Тем более, если этот вопрос широко освещен в СМИ - ГФС должна отреагировать. И в комитете можно этот вопрос поднять, и запросы можно депутатские написать и письма, попросить, чтобы вопрос двигался. Это уже в сентябре-октябре", - сказал Горват.

Председатель налогового комитета ВРУ Нина Южанина, в свою очередь, отметила, что на многих предприятиях сегодня платят заработную плату в конвертах.

"Мы знаем также и о том, что детенизация заработных плат состоялась только частично, и поэтому, если есть такое право у налоговой осуществить проверку, и на основании показаний, которые будут предоставлены работником этого предприятия, видимо, они будут доначислять налоги", - объяснила она.

Напомним, накануне некоторые СМИ обнародовали зарплатные сведения игроков киевского "Динамо". Выяснилось, что официальные зарплаты игроков столичного клуба составляют около 20 тыс. грн в месяц.

Вместе с тем, в конце июля футболист "Динамо", парагваец Гонсалес в интервью бразильскому изданию озвучил свою зарплату в украинском клубе, назвав сумму в 110 тысяч долларов США в месяц.

Информацией заинтересовалась ГФС, начав соответствующую проверку.

Заметим, что в адрес киевского "Динамо" по-прежнему звучали обвинения в неуплате налогов. В частности, речь идет о публикации в СМИ зарплатных ведомостей футболистов клуба за 2013-2015 годы. Из них следовало, что ФК за три года уклонился от уплаты около 30 млн долларов в бюджет, путем занижения реальных заработных плат своих игроков в налоговой отчетности.

"Тем самым киевский клуб платил меньше 1% налогов от реальных окладов своих игроков. По данным СМИ, основную часть зарплаты в "Динамо" платили через офшор Newport Management LTD, фигурирующий в судебных исках", - сообщало тогда "Новое время".

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