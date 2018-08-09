Зарплатами динамівців зацікавилися у податковому комітету ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Офіс великих платників податків перевіряє факти можливого ухилення від сплати податків збоку ФК “Динамо Київ”. Вказаною ситуацією також зацікавилися і у податковому комітеті ВРУ, не виключивши розгляд цього питання під час засідання у вересні. Про це у коментарі УНН зазначив нардеп, член податкового комітету парламенту Роберт Горват.
За словами політика, у ДФС сьогодні наявні усі інструменти, аби перевірити реальну заробітну плату динамівців.
“Якщо такі факти дійсно мають місце (заниження реальних зарплат футболістів у податковій звітності — ред.), то це — неприпустимо. Зарплати мають бути оподатковані, і це треба перевірити. ДФС має всі інструменти для цього. Тим паче, якщо це питання широко висвітлене у ЗМІ — ДФС має відреагувати. І на комітеті можна це питання підняти, і запити можна депутатські написати, і листа, попросити, аби питання рухалося. Це вже у вересні-жовтні”, — сказав Горват.
Голова податкового комітету ВРУ Ніна Южаніна, у свою чергу, зауважила, що на багатьох підприємствах сьогодні сплачують заробітну плату у конвертах.
“Ми знаємо також і про те, що детінізація заробітних плат відбулася тільки частково, і тому, якщо є таке право у податкової здійснити перевірку, і на підставі свідчень, які будуть надані працівником цього підприємства, мабуть, вони будуть донараховувати податки”, — пояснила вона.
Нагадаємо, напередодні окремі ЗМІ оприлюднили зарплатні відомості гравців київського “Динамо”. З’ясувалося, що офіційні зарплати гравців столичного клубу становлять близько 20 тис. грн на місяць.
Разом з тим, наприкінці липня футболіст “Динамо”, парагваєць Дерліс Гонсалес в інтерв’ю бразильському виданню озвучив свою зарплату в українському клубі, назвавши суму у 110 тисяч доларів США на місяць.
Інформацією зацікавилася ДФС, розпочавши відповідну перевірку.
Зауважимо, що на адресу київського “Динамо” і раніше звучали звинувачення у несплаті податків. Зокрема, йдеться про публікації у ЗМІ зарплатних відомостей футболістів клубу за 2013-2015 роки. З них випливало, що ФК за три роки ухилився від сплати близько 30 мільйонів доларів до бюджету, шляхом заниження реальних заробітних плат своїх гравців у податковій звітності.
“Тим самим київський клуб платив менше 1% податків від реальних окладів своїх гравців. За даними медіа, основну частину зарплати в „Динамо“ платили через офшор Newport Management LTD, що фігурує в судових позовах”, — повідомляло тоді “Новое время”.