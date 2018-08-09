Зарплатами динамівців зацікавилися у податковому комітету ВР

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Офіс великих платників податків перевіряє факти можливого ухилення від сплати податків збоку ФК “Динамо Київ”. Вказаною ситуацією також зацікавилися і у податковому комітеті ВРУ, не виключивши розгляд цього питання під час засідання у вересні. Про це у коментарі УНН зазначив нардеп, член податкового комітету парламенту Роберт Горват.