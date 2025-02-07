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Запуска российского "орешника" накануне не было - руководитель ЦПД СНБО

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Андрей Коваленко опроверг информацию о запуске ракеты «орешник» 6 февраля. По его словам, не было ни предупреждения западных партнеров, ни самого запуска ракеты.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко опроверг информацию о запуске российской ракеты "орешник" 6 февраля, отметив, что не было ни предупреждения западных партнеров, ни самого запуска, пишет УНН.

Вчера не было запуска "орэшника". россия в случае таких пусков должна предупреждать западных партнеров. Предупреждения не было, и самого запуска с последующим "падением ракеты" также не было

- написал Коваленко в Telegram.

Контекст

Накануне издание Forbes сообщило, что рф, вероятно, запустила "орешник" по Киеву, но он не долетел и упал на территории рф. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
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