Запуска российского "орешника" накануне не было - руководитель ЦПД СНБО
Киев • УНН
Андрей Коваленко опроверг информацию о запуске ракеты «орешник» 6 февраля. По его словам, не было ни предупреждения западных партнеров, ни самого запуска ракеты.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко опроверг информацию о запуске российской ракеты "орешник" 6 февраля, отметив, что не было ни предупреждения западных партнеров, ни самого запуска, пишет УНН.
Вчера не было запуска "орэшника". россия в случае таких пусков должна предупреждать западных партнеров. Предупреждения не было, и самого запуска с последующим "падением ракеты" также не было
Контекст
Накануне издание Forbes сообщило, что рф, вероятно, запустила "орешник" по Киеву, но он не долетел и упал на территории рф.