Запуску російського "орєшніка" напередодні не було - керівник ЦПД РНБО

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заперечив інформацію про запуск російської ракети "орєшнік" 6 лютого, зазначивши, що не було ні попередження західних партнерів, ні самого запуску, пише УНН.

Учора не було запуску "орєшніка". росія у випадку таких пусків має попереджати західних партнерів. Попередження не було, і самого запуску з подальшим "падінням ракети" також не було - написав Коваленко у Telegram.

Контекст

Напередодні видання Forbes повідомило, що рф, ймовірно, запустила "орєшнік" по Києву, але він не долетів і впав на території рф.