Запуску російського "орєшніка" напередодні не було - керівник ЦПД РНБО

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Андрій Коваленко заперечив інформацію про запуск ракети "орєшнік" 6 лютого. За його словами, не було ні попередження західних партнерів, ні самого запуску ракети.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заперечив інформацію про запуск російської ракети "орєшнік" 6 лютого, зазначивши, що не було ні попередження західних партнерів, ні самого запуску, пише УНН.

Учора не було запуску "орєшніка". росія у випадку таких пусків має попереджати західних партнерів. Попередження не було, і самого запуску з подальшим "падінням ракети" також не було

- написав Коваленко у Telegram.

Контекст

Напередодні видання Forbes повідомило, що рф, ймовірно, запустила "орєшнік" по Києву, але він не долетів і впав на території рф. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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