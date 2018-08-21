Запуск ракеты Vega со спутником для исследования климата отложили на сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Запуск ракеты Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане с европейским спутником Aeolos для изучения атмосферы Земли отложен на сутки в связи с неподходящими погодными условиями. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании Arianespace, являющаяся оператором запуска, информирует УНН.
“Ветровой режим в атмосфере вдоль траектории движения пусковой установки является одним из элементов безопасности полетов, учитываемых для каждой миссии Arianespace”, — говорится в документе. Отмечается, что запуск отложен до 18:20 вторника по местному времени (00:20 среды по Киеву).
Спутник Aeolos предназначен для изучения атмосферы Земли и призван повысить качество прогнозов погоды.
Как сообщал УНН, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в воскресенье осуществило запуск автоматической станции Parker Solar Probe для изучения Солнца.