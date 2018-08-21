Запуск ракети Vega зі супутником для дослідження клімату відклали на добу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Запуск ракети Vega з космодрому Куру у Французькій Гвіані з європейським супутником Aeolos для вивчення атмосфери Землі відкладений на добу у зв’язку з невідповідними погодними умовами. Про це повідомляється в прес-релізі, опублікованому на сайті компанії Arianespace, що є оператором запуску, інформує УНН.
“Вітровий режим в атмосфері уздовж траєкторії руху пускової установки є одним з елементів безпеки польотів, що враховуються для кожної місії Arianespace”, — йдеться в документі. Відзначається, що запуск відкладений до 18:20 вівторка за місцевим часом (00:20 середи за Києвом).
Супутник Aeolos призначений для вивчення атмосфери Землі і покликаний підвищити якість прогнозів погоди.
Як повідомляв УНН, Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) в неділю здійснило запуск автоматичної станції Parker Solar Probe для вивчення Сонця.