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Запуск Беларусской АЭС: Литва направила ноту протеста Минску с требованием остановить станцию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. МИД Литвы направил Министерству иностранных дел Беларуси ноту, в которой призвал остановить пуск атомной электростанции (БелАЭС), построенной у литовской границы и в 50 км от столицы страны, которую Вильнюс считает небезопасной. Об этом в среду сообщило внешнеполитическое ведомство балтийской республики, пишет УНН.

“Литва осуждает безответственные действия Беларуси, которые увеличивают ядерную и природоохранную угрозы не только для самой Беларуси или Литвы, но и для всей Европы”, — говорится в документе. Вильнюс считает необходимым остановить ввод станции в эксплуатацию. “Призываем Беларусь остановить работы по пуску АЭС до тех пор, пока на ней не будут обеспечены стандарты ядерной безопасности и природоохранные требования”, — отмечается в ноте.

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Литва утверждает, что проект БелАЭС осуществлялся с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Парламент балтийской республики объявил станцию угрозой национальной безопасности, а также законодательно запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети.

Во вторник в объединенную энергосистему Беларуси был включен первый энергоблок БелАЭС. В ответ Вильнюс заявил о прекращении закупок электроэнергии в Беларуси и ее пропуска в свои энергосети.

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