Запуск Білоруської АЕС: Литва закликала ЄС не допустити електроенергію з станції на свій ринок

“Зараз дуже вдалий час для прийняття ЄС рішення, які обмежили б доступ на ринок ЄС електроенергії, виробленої в третіх країнах небезпечними, що не відповідають вищим стандартам безпеки виробниками”, — цитується в повідомленні лист Науседа, який він направив голові Євроради Шарлю Мішелю і голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйен.

Президент закликав євроспільноту наслідувати приклад Литви, яка припинила пропуск в свої мережі електроенергії з Білорусі, де у вівторок в об’єднану енергосистему країни був включений перший енергоблок БелАЕС. У відповідь Вільнюс заявив про припинення закупівель електроенергії в Білорусі. “Закликаємо ЄС не миритися з недотриманням на Островецькій АЕС (станція знаходиться біл міста Островець Гродненської області) міжнародних стандартів з ядерної безпеки і природоохорони і не допустити на ринок ЄС, як це (щодо свого ринку) зробила Литва, її електроенергію”, — написав Науседа.

Литва стверджує, що проект БелАЕС реалізовувався з порушеннями міжнародних вимог у сфері ядерної енергетики. Парламент балтійської республіки оголосив станцію загрозою національній безпеці, а також законодавчо заборонив купівлю та експортний пропуск її електроенергії через свої електромережі.

У Білорусі заявляють, що претензії Вільнюса лежать в політичній площині. У Мінську не раз підкреслювали, що безпека станції буде забезпечена відповідно до найвищих стандартів.