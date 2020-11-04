Запуск Беларусской АЭС: Литва призвала ЕС не допустить электроэнергию со станции на свой рынок

“Сейчас самое подходящее время для принятия ЕС решений, которые ограничили бы доступ на рынок ЕС электроэнергии, выработанной в третьих странах небезопасными, не отвечающими высшим стандартам безопасности производителями”, — цитируется в сообщении письмо Науседы, которое он направил председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Президент призвал евросообщество последовать примеру Литвы, прекратившей пропуск в свои сети электроэнергии из Беларуси, где во вторник в объединенную энергосистему страны был включен первый энергоблок БелАЭС. В ответ Вильнюс заявил о прекращении закупок электроэнергии в Беларуси. “Призываем ЕС не мириться с несоблюдением на Островецкой АЭС (станция находится у города Островец Гродненской области) международных стандартов по ядерной безопасности и природоохране и не допустить на рынок ЕС, как это (в отношении своего рынка) сделала Литва, ее электроэнергию”, — написал Науседа.

Литва утверждает, что проект БелАЭС осуществлялся с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Парламент балтийской республики объявил станцию угрозой национальной безопасности, а также законодательно запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети.

В Беларуси заявляют, что претензии Вильнюса лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность станции будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.