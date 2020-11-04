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Запуск Білоруської АЕС: Литва надіслала ноту протесту Мінську з вимогою зупинити станцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. МЗС Литви направило Міністерству закордонних справ Білорусі ноту, в якій закликало зупинити пуск атомної електростанції (БелАЕС), побудованої біля литовського кордону і в 50 км від столиці країни, яку Вільнюс вважає небезпечною. Про це в середу повідомило зовнішньополітичне відомство балтійської республіки, пише УНН.

“Литва засуджує безвідповідальні дії Білорусі, які збільшують ядерну і природоохоронну загрози не тільки для самої Білорусі чи Литви, а й для всієї Європи”, — йдеться в документі. Вільнюс вважає за необхідне зупинити введення станції в експлуатацію. “Закликаємо Білорусь зупинити роботи з пуску АЕС до тих пір, поки на ній не будуть забезпечені стандарти ядерної безпеки і природоохоронні вимоги”, — наголошується в ноті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Запуск Білоруської АЕС: Литва закликала ЄС не допустити електроенергію зі станції на свій ринок

Литва стверджує, що проект БелАЕС здійснювався з порушеннями міжнародних вимог у сфері ядерної енергетики. Парламент балтійської республіки оголосив станцію загрозою національній безпеці, а також законодавчо заборонив купівлю та експортний пропуск її електроенергії через свої електромережі.

У вівторок в об’єднану енергосистему Білорусі був включений перший енергоблок БелАЕС. У відповідь Вільнюс заявив про припинення закупівель електроенергії в Білорусі і її пропуску в свої енергомережі.

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