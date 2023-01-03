Запущенный "Укрзализныцей" киевский поезд попал в топ маршрутов Европы на 2023 год
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Укрзализныця в ноябре прошлого года запустила поезд №351/352 Киев — Кишинев. Он попал в топ железнодорожных маршрутов Европы на 2023 год. Об этом говорится на туристическом портале Lonely Planet, передает УНН.
Издание отмечает, что непрерывная работа Укрзализныци стала символом стойкости во время жестокого российского вторжения.
Цитата
“Этот маршрут включает остановку на станции Унгены на западе Молдовы, откуда можно добраться до румынского города Яссы с развитым аэропортом, который важен для возвращения эвакуированных украинцев домой”, — говорится на туристическом портале.
Напомним
Укрзализныця после 24 лет в 2022 году запустила первый поезд между столицами Украины и Молдовы. Впоследствии этот рейс стал ежедневным.