Запущенный "Укрзализныцей" киевский поезд попал в топ маршрутов Европы на 2023 год

Издание отмечает, что непрерывная работа Укрзализныци стала символом стойкости во время жестокого российского вторжения.

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“Этот маршрут включает остановку на станции Унгены на западе Молдовы, откуда можно добраться до румынского города Яссы с развитым аэропортом, который важен для возвращения эвакуированных украинцев домой”, — говорится на туристическом портале.

Напомним

Укрзализныця после 24 лет в 2022 году запустила первый поезд между столицами Украины и Молдовы. Впоследствии этот рейс стал ежедневным.