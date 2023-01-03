Запущений “Укрзалізницею” київський потяг потрапив у топ маршрутів Європи на 2023

Видання зазначає, що безперервна робота Укрзалізниці стала символом стійкості під час жорстокого російського вторгнення.

Цитата

“Цей маршрут включає зупинку на станції Унгени на заході Молдови, звідки можна дістатися румунського міста Ясси з розвиненим аеропортом, який важливий для повернення евакуйованих українців додому”, — йдеться на туристичному порталі.

Нагадаємо

Укрзалізниця після 24 років у 2022 році запустила перший потяг між столицями України та Молдови. Згодом цей рейс став щоденним.