Україна та Молдова відновлять залізничне сполучення на дільниці Березине – Басарабяска
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Вперше з 1999 року між Україною і Молдовою відновлять залізничне сполучення на дільниці Березине – Басарабяска. Про це повідомило Міністерство інфраструктури України, інформує УНН.
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"Міністерство інфраструктури України та Міністерство інфраструктури та регіонального розвитку Молдови підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку залізничного сполучення, який передбачає відновлення залізничного руху на дільниці Березине (Україна) – Басарабяска (Молдова)", – ідеться у повідомленні.
Як зазначили, завдяки реалізації цього проекту Україна налагодить залізничне сполучення з Молдовою в обхід невизнаного Придністров’я та отримає додаткові логістичні можливості для експорту/імпорту продукції через порти Румунії.
Після підписання Меморандуму "Укрзалізниця" та "Молдавська залізниця" погодять та підпишуть договір на виконання робіт.
Додамо
Рух на ділянці Березине – Басарабяска, протяжність якої складає 22 км, було припинено у 1999 році.
Нагадаємо
На тлі повернення українських біженців додому з 12 червня запустили новий потяг сполученням Перемишль – Запоріжжя.