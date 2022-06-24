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Україна та Молдова відновлять залізничне сполучення на дільниці Березине – Басарабяска

Україна та Молдова відновлять залізничне сполучення на дільниці Березине – Басарабяска

Київ • УНН

 • 153076 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Вперше з 1999 року між Україною і Молдовою відновлять залізничне сполучення на дільниці Березине – Басарабяска. Про це повідомило Міністерство інфраструктури України, інформує УНН.

Деталі

"Міністерство інфраструктури України та Міністерство інфраструктури та регіонального розвитку Молдови підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку залізничного сполучення, який передбачає відновлення залізничного руху на дільниці Березине (Україна) – Басарабяска (Молдова)", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, завдяки реалізації цього проекту Україна налагодить залізничне сполучення з Молдовою в обхід невизнаного Придністров’я та отримає додаткові логістичні можливості для експорту/імпорту продукції через порти Румунії.

Після підписання Меморандуму "Укрзалізниця" та "Молдавська залізниця" погодять та підпишуть договір на виконання робіт.

Додамо

Рух на ділянці Березине – Басарабяска, протяжність якої складає 22 км, було припинено у 1999 році.

Нагадаємо

На тлі повернення українських біженців додому з 12 червня запустили новий потяг сполученням Перемишль – Запоріжжя.

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