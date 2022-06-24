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Украина и Молдова возобновят железнодорожное сообщение на участке Березине – Басарабяска

Украина и Молдова возобновят железнодорожное сообщение на участке Березине – Басарабяска

Киев • УНН

 • 153075 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Впервые с 1999 года между Украиной и Молдовой восстановят железнодорожное сообщение на участке Березине – Басарабяска. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины, информирует УНН.

Детали

"Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдовы подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию железнодорожного сообщения, предусматривающий возобновление железнодорожного движения на участке Березине (Украина) – Басарабяска (Молдова)", – говорится в сообщении.

Как отметили, благодаря реализации этого проекта Украина наладит железнодорожное сообщение с Молдовой в обход непризнанного Приднестровья и получит дополнительные логистические возможности для экспорта/импорта продукции через порты Румынии.

После подписания Меморандума "Укрзалізниця" и "Молдавская железная дорога" согласуют и подпишут договор на выполнение работ.

Добавим

Движение на участке Березине – Басарабяска, протяженность которого составляет 22 км, было приостановлено в 1999 году.

Напомним

На фоне возвращения украинских беженцев домой с 12 июня запустили новый поезд сообщением Перемышль – Запорожье.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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