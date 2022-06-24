Украина и Молдова возобновят железнодорожное сообщение на участке Березине – Басарабяска
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Впервые с 1999 года между Украиной и Молдовой восстановят железнодорожное сообщение на участке Березине – Басарабяска. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины, информирует УНН.
Детали
"Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдовы подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию железнодорожного сообщения, предусматривающий возобновление железнодорожного движения на участке Березине (Украина) – Басарабяска (Молдова)", – говорится в сообщении.
Как отметили, благодаря реализации этого проекта Украина наладит железнодорожное сообщение с Молдовой в обход непризнанного Приднестровья и получит дополнительные логистические возможности для экспорта/импорта продукции через порты Румынии.
После подписания Меморандума "Укрзалізниця" и "Молдавская железная дорога" согласуют и подпишут договор на выполнение работ.
Добавим
Движение на участке Березине – Басарабяска, протяженность которого составляет 22 км, было приостановлено в 1999 году.
Напомним
На фоне возвращения украинских беженцев домой с 12 июня запустили новый поезд сообщением Перемышль – Запорожье.