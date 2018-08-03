Займы и долги: МЭРТ озвучило прогноз на последующие годы

Согласно документу, государственные заимствования в 2018 году составят 215 млрд грн. При этом, по первому сценарию развития, который рассматривается как основной, в течение 2019-2021 годов Украина позаимствует 336,7 млрд грн.

В 2018 году, по прогнозу, будет погашено 175,7 млрд грн государственных долгов. В то же время, согласно первому сценарию, в течение 2019-2021 годов Украина выплатит 720,5 млрд грн.

На обслуживание госдолга в 2018 году будет потрачено 130,2 млрд грн. А по первому сценарию прогноза, в течение 2019-2021 годов на это потратят 475 млрд грн.

Ожидается, что в 2018 году предельный объем государственного долга составит 60% от ВВП. При этом, согласно первому сценарию прогноза, в 2019 году он снизится до 52% ВПП, в 2020 году - до 49% ВВП, а в 2021 году - до 47% ВВП.

Справка УНН.

Прогноз разработан по трем сценариям и основывается на анализе развития экономики в течение последних трех лет, текущей экономической ситуации, предположениях, которые учитывают влияние внешних и внутренних факторов.

Параметры первого сценария предлагается использовать при подготовке проектов Государственного бюджета Украины на 2019 год и Прогноза Государственного бюджета Украины на 2020 и 2021 годы, а также других программных и прогнозных документов.

Напомним, в I полугодии Украина взяла взаймы на внутреннем и внешнем рынках 86,851 млрд грн.