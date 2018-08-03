Запозичення та борги: МЕРТ озвучило прогноз на наступні роки

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Протягом 2019-2021 років Україна запозичить 336,7 млрд грн та виплатить 720,5 млрд грн державного боргу, передає УНН з посиланням на Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки, опублікований на сайті Мінекономрозвитку.

Відповідно до документу, державні запозичення у 2018 році складуть 215 млрд грн. При цьому, за першим сценарієм розвитку, який розглядається як основний, протягом 2019-2021 років Україна запозичить 336,7 млрд грн.

У 2018 році, за прогнозом буде погашено 175,7 млрд грн державних боргів. Водночас, відповідно до першого сценарію, протягом 2019-2021 років Україна виплатить 720,5 млрд грн.

На обслуговування держборгу у 2018 році буде витрачено 130,2 млрд грн. А за першим сценарієм прогнозу, протягом 2019-2021 років на це витратять 475 млрд грн.

Очікується, що у 2018 році граничний обсяг державного боргу складе 60% від ВВП. При цьому, відповідно до першого сценарію прогнозу, у 2019 році він знизиться до 52% ВПП, у 2020 році — до 49% ВВП, а у 2021 році — до 47% ВВП.

Довідка УНН.

Прогноз розроблено за трьома сценаріями та ґрунтується на аналізі розвитку економіки впродовж останніх трьох років, поточної економічної ситуації, припущеннях, які враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників.

Параметри першого сценарію пропонується використати під час підготовки проектів Державного бюджету України на 2019 рік та Прогнозу Державного бюджету України на 2020 і 2021 роки, а також інших програмних і прогнозних документів.

Нагадаємо, у І півріччі Україна позичила на внутрішньому і зовнішньому ринках 86,851 млрд грн.

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