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Заповедная Кинбурнская коса в оккупации до сих пор страдает от лесных пожаров

Киев • УНН

 • 664358 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Кинбурнская коса с началом войны из всех приморских курортов Украины оказалась в самом тяжелом положении. Из-за своей близости к линии фронта, удаленности от административных центров (как украинских так и оккупационных), Кинбурн и его жители остались предоставленными сами себе – один на один с постоянными пожарами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на репортаж редакции Кинбурн.Инфо.

Заповедная Кинбурнская коса в оккупации до сих пор страдает от лесных пожаров

Кинбурнская коса до войны

Оконечность Кинбурнской косы в довоенные годы была популярным местом отдыха украинцев, предпочитающих уединенное времяпрепровождение в лесистой зоне у моря.

Благодаря построенному здесь причалу фирмы "Нибулон", в это место осуществлялись регулярные перевозки комфортабельными судами на подводных крыльях из Николаева и Очакова. Перевозки эти были убыточны, но благодаря решению директора "Нибулона", Алексея Вадатурского, все равно продолжались. К сожалению, 31 июля Герой Украины Алексей Вадатурский вместе со своей женой были убиты российскими фашистами в собственном доме в Николаеве.

Из-за своей популярности пляжи районе причала были благоустроены. Здесь имелась инфраструктура - кафе, пляжные аттракционы, навесы, зонтики, шезлонги, душ, туалет и мусорные баки. На данный момент этого всего не осталось - все разрушено и сожжено.

Центральная часть черноморского побережья Кинбурнской косы в районе села Покровка была не так популярна среди массовых туристов, зато ее облюбовали любители неформального отдыха. Художники, музыканты, хиппи, нудисты и просто любители пожить в палатке на берегу, джипперы, байкеры. Многие из тех, кто до захвата Крыма в 2014 году отдыхал в Лисьей бухте, на Фиоленте, Тарханкуте или Мангупе стали приезжать в Покровку.

С началом оккупации жители сел Геройское, Васильевка, Покровка и Покровские хутора остались один на один с огнем, голодом и беспределом захватчиков.

Пожары на Кинбурнской косе

С началом войны пожары на Кинбурнской косе продолжаются каждый день, причем по нескольку очагов возгорания одновременно. Лес вокруг трех сел - Покровки, Васильевки и Покровских хуторов - полностью выгорел.

По данным сотрудника местного лесничества, который попросил не называть его имени, по состоянию на 3 августа сгорели уже 1600 соснового гектар леса. Основные лесные достопримечательности Кинбурна — "Геродотов лес", "Волыжин лес" и "дуб Пушкина" пока что удалось спасти от огня силами жителей и лесничества.

Согласно сообщениям местных активистов, только 1 августа работники лесхоза тушили огонь с утра до 9 вечера, и им удалось сохранить большие участки леса. В таком режиме работники лесничества работают уже 4 месяца.

Масштабы пожара таковы, что в Покровке абсолютно все покрыто пеплом, хотя Покровка дальше от очага возгорания, чем Васильевка. Там дела еще хуже.

На море вдоль побережья Кинбурнской косы поверхность воды покрыта пеплом и кусками сгоревшей коры. В воздухе дым и запах гари, от него негде спрятаться.

Для коренных жителей Кинбурнской косы леса дороже жизни. Они были посажены на чистом песке усилиями местного лесхоза, дедами нынешних жителей в середине прошлого века. Многих лесников тогда эта работа свела в могилу, поскольку для укоренения и защиты молодого леса от вредителей в СССР использовались опасные для человека яды. Теперь их внуки рискуют своими жизнями и здоровьем, спасая Кинбурнский лес от уничтожения.

Изоляция, насилие и угроза голода

Малочисленное население Кинбурнской косы сейчас находится в условиях, когда спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Точнее, сгорающих, потому что гасить лесные пожары в состоянии только они, больше не кому. В оккупации, без доходов, без подвоза продовольствия, даже без возможности выехать.

Единственная дорога со стороны Херсона перекрыта оккупантами. В начале июля на этой дороге при попытке вернуться в Покровку из Голой Пристани в своей машине российскими фашистами была расстреляна семья. Добраться по суше не возможно. Таким образом, Кинбурнская коса оказалась в полной блокаде.

Транспортное сообщение с "материком" возможно только моторными лодками. Движение паромов и катеров по Днепробугскому лиману запрещено. Моторная лодка не вместительна и расходует много топлива, поэтому по "дороге жизни" привозят только самое необходимое - лекарства, крупы, муку, топливо и запчасти для пожарных машин.

Работает украинская мобильная связь и интернет. Плохо и с перебоями, потому что ближайшие вышки теперь находятся по ту сторону лимана - в Очакове.

Магазины, а тем более кафе не работают. Отели разграблены, многие машины отняты. Те, которые оккупанты не смогли завести, просто сожжены. Местные жители стараются никуда не ездить даже в пределах Косы, потому что ведутся постоянные обстрелы и по дороге можно встретить множество рашистов.

Оккупанты периодически проводят фильтрацию, просто похищают людей и забирают "на подвал". В данном случае в яму, вырытую в земле. Держат от нескольких дней до месяца. Бьют и пытают. Но, в прочем, подобная ситуация практически на всех курортах, которые сейчас находятся в российский оккупации. Но в случае Кинбурна все эти проблемы меркнут на фоне продолжающихся пожаров.

Напомним

Как сообщал УНН, российские оккупанты запрещают тушить пожары в Херсонской области.

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