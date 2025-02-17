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Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
07:05 • 56495 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии
16 февраля, 16:43 • 112889 просмотра

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии

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15 февраля, 19:18 • 166409 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 155660 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
15 февраля, 11:16 • 157664 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
15 февраля, 10:28 • 148633 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

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Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
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Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Запорожье ночью подверглось атаке рф 10 дронами: что повреждено

Запорожье ночью подверглось атаке рф 10 дронами: что повреждено

Киев  •  УНН

 • 2159 просмотра

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Российские войска атаковали Запорожье 10 беспилотниками ночью. В результате атаки повреждены складские помещения и возникли пожары, предварительно пострадавших нет.

Российские войска ночью атаковали Запорожье 10 беспилотниками. В результате атаки повреждены складские помещения и возникли пожары, предварительно пострадавших нет, сообщил в понедельник председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.

россияне атаковали город 10 беспилотниками. Как следствие - взрывной волной повреждены складские помещения, произошли возгорания. Предварительно, без пострадавших

- написал Федоров.

По данным ГУ ГСЧС в области, в городе Запорожье спасатели ликвидировали возгорание хозяйственной постройки и дерева на общей площади 32 кв. м.

«Повреждены окна и кровли в 15 многоквартирных и 6 частных домах, отсутствует электроснабжение в нескольких жилых домах. Такие последствия вражеской атаки на Запорожье», - сообщил Федоров.

В целом, по словам Федорова, в течение суток оккупанты нанесли 486 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области.

Над Украиной сбили 83 дрона из 147 запущенных рф в 10 областях17.02.25, 09:05 • 11553 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
zaporozheЗапорожье

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