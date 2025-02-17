Запорожье ночью подверглось атаке рф 10 дронами: что повреждено
Киев • УНН
Российские войска атаковали Запорожье 10 беспилотниками ночью. В результате атаки повреждены складские помещения и возникли пожары, предварительно пострадавших нет.
Российские войска ночью атаковали Запорожье 10 беспилотниками. В результате атаки повреждены складские помещения и возникли пожары, предварительно пострадавших нет, сообщил в понедельник председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.
россияне атаковали город 10 беспилотниками. Как следствие - взрывной волной повреждены складские помещения, произошли возгорания. Предварительно, без пострадавших
По данным ГУ ГСЧС в области, в городе Запорожье спасатели ликвидировали возгорание хозяйственной постройки и дерева на общей площади 32 кв. м.
«Повреждены окна и кровли в 15 многоквартирных и 6 частных домах, отсутствует электроснабжение в нескольких жилых домах. Такие последствия вражеской атаки на Запорожье», - сообщил Федоров.
В целом, по словам Федорова, в течение суток оккупанты нанесли 486 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области.
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