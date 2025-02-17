Запоріжжя вночі зазнало атаки рф 10 дронами: що пошкоджено

Російські війська вночі атакували Запоріжжя 10 безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено складські приміщення та виникли пожежі, попередньо постраждалих немає, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

росіяни атакували місто 10 безпілотниками. Як наслідок - вибуховою хвилею пошкоджені складські приміщення, сталися займання. Попередньо, без постраждалих - написав Федоров.

За даними ГУ ДСНС в області, у місті Запоріжжі рятувальники ліквідували загоряння господарчої споруди та дерева на загальній площі 32 кв. м.

"Пошкоджені вікна та покрівлі в 15 багатоквартирних та 6 приватних будинках, відсутнє електропостачання у кількох житлових будинках. Такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", - повідомив Федоров.

Загалом, зі слів Федорова, упродовж доби окупанти завдали 486 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.

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