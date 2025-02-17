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15 березня, 19:03 • 127469 перегляди

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15 березня, 13:22 • 150100 перегляди

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15 березня, 13:08 • 140681 перегляди

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Запоріжжя вночі зазнало атаки рф 10 дронами: що пошкоджено

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 • 30375 перегляди

Російські війська атакували Запоріжжя 10 безпілотниками вночі. Внаслідок атаки пошкоджено складські приміщення та виникли пожежі, попередньо постраждалих немає.

Російські війська вночі атакували Запоріжжя 10 безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено складські приміщення та виникли пожежі, попередньо постраждалих немає, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

росіяни атакували місто 10 безпілотниками. Як наслідок - вибуховою хвилею пошкоджені складські приміщення, сталися займання. Попередньо, без постраждалих

- написав Федоров.

За даними ГУ ДСНС в області, у місті Запоріжжі рятувальники ліквідували загоряння господарчої споруди та дерева на загальній площі 32 кв. м.

"Пошкоджені вікна та покрівлі в 15 багатоквартирних та 6 приватних будинках, відсутнє електропостачання у кількох житлових будинках. Такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", - повідомив Федоров.

Загалом, зі слів Федорова, упродовж доби окупанти завдали 486 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.

Над Україною збили 83 дрони з 147 запущених рф у 10 областях17.02.25, 09:05 • 26534 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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