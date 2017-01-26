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Запорожские правоохранители задержали банду "черных риэлторов"

Запорожские правоохранители задержали банду "черных риэлторов"

Киев • УНН

 • 9491 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Сотрудники СБУ совместно с полицией и прокуратурой разоблачили и задержали группу мошенников, которые через Интернет "сдавали в аренду" жилье по всей Украине, тем самым обманывая доверчивых гражданах. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Запорожской области.

"Черные риэлторы" давали объявления о сдаче в аренду квартир, домов, коттеджей, которые им не принадлежали. Предпочтение они отдавали элитным квартирам и коттеджам в Киеве и Карпатах. После получения предоплаты от клиентов, они исчезали. Деньги с банковских карточек злоумышленники снимали в Запорожье и Кривом Роге.

Правоохранители установили место администрирования интернет-объявлений - им оказался Кривой Рог. Там же и задержали трех членов банды.

"Во время обысков полицейские обнаружили и изъяли компьютеры, телефоны и СИМ-карты, задействованные в мошеннических операциях", - сообщают в запорожском СБУ.

Также правоохранители подозревают задержанных и в совершении других преступлений. При обыске у подозреваемых нашли 21 фальшивую банковскую купюру номиналом 500 грн, оборудования для их изготовления, паспорта граждан Украины, техпаспорта на авто, удостоверение силовых структур, бланки, печати и четыре боевых пистолета: два ТТ и два револьвера.
Начато уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Сейчас злоумышленники задержаны. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

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