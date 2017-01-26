Запорізькі правоохоронці затримали банду "чорних ріелторів"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Співробітники СБУ спільно з поліцією і прокуратурою викрили та затримали групу шахраїв, які через мережу Інтернет “здавали в оренду” житло по всій Україні, тим самим ошукуючи довірливих громадянах. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Управління СБУ в Запорізькій області.
“Чорні ріелтори” давали оголошення про здачу в оренду квартир, будинків, котеджів, які їм не належали. Перевагу вони віддавали елітним квартирам та котеджам у Києві та Карпатах. Після отримання передоплати від клієнтів, вони зникали. Гроші з банківських карток зловмисники знімали у Запоріжжі та Кривому Розі.
Правоохоронці встановили місце адміністрування інтернет-оголошень — ним виявився Кривий Ріг. Там же і затримали трьох членів банди.
“Під час обшуків поліцейські виявили та вилучили комп’ютери, телефони та СІМ-карти, задіяні в шахрайських операціях”, — повідомляють в запорізькому СБУ.
Також, правоохоронці підозрюють затриманих і в скоєнні інших злочинів. При обшуку у підозрюваних знайшли 21 фальшиву банківську купюру номіналом 500 грн, обладнання для їх виготовлення, паспорти громадян України, техпаспорти на авто, посвідчення силових структур, бланки, печатки і чотири бойових пістолети: два ТТ і два Револьвери.
Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство).
Наразі зловмисники затримані. Вирішується питання про оголошення їм підозри і обрання запобіжного заходу.