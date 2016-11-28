Запорожская прокуратура начала расследовать дело криминального авторитета "Анисима"

До настоящего времени не была дана оценка действиям целой группы лиц, которые действовали под руководством и по указаниям криминального авторитета "Анисима". Поэтому прокуратурой Запорожской области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 255 УК Украины о создании в 2010 году вышеуказанным уголовным авторитетом преступной организации для совершения ряда преступлений на территории Запорожской области.

Преследуя цель незаконного обогащения, представители преступной организации занимались хищением бюджетных средств и вымогательством имущества ряда компаний.

Евгений Анисимов подозревается в вымогательстве и ряде других преступлений. В октября 2013 года криминальный авторитет был задержан. 26 января 2014 года освобожден под домашний арест, после чего скрылся и сейчас находится в международном розыске.