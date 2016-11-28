Запорізька прокуратура розпочала розслідувати справу кримінального авторитета "Анісіма"

До теперішнього часу не була надана оцінка діям цілої групи осіб, які діяли під керівництвом та за вказівками кримінального авторитета "Анісіма". Відтак прокуратурою Запорізької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 255 КК України про створення в 2010 році вищезгаданим кримінальним авторитетом злочинної організації для скоєння низки злочинів на території Запорізької області.

Переслідуючи мету незаконного збагачення, представники злочинної організації займались розкраданням бюджетних коштів та вимаганням майна низки компаній.

Євген Анісімов підозрюється у вимаганні та низці інших злочинів. В жовтні 2013 року кримінальний авторитет був затриманий. 26 січня 2014 року звільнений під домашній арешт, після чого втік і наразі знаходиться в міжнародному розшуку.