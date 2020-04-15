Запорожская АЭС запустила в работу отремонтированный энергоблок
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. На энергоблоке Запорожской АЭС завершен плановый ремонт и она подключена к сети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационный центр ЗАЭС.
“Завершено плановый ремонт на энергоблоке № 6 Запорожской АЭС 15 апреля 2020 года в 14 часов 49 минуте после окончания среднего планово-предупредительного ремонта энергоблок № 6 Запорожской АЭС подключен к сети”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время ремонта на энергоблоке были выполнены все запланированные регламентные и сверхрегламентные работы. Проведен капитальный и средний ремонт основного и вспомогательного оборудования энергоблока.
“По состоянию на 15 апреля 2020 года на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков. На энергоблоке № 3 продолжается капитальный плановый ремонт — идет 118 сутки. С начала 2020 года Запорожская атомная электростанция выработала почти 10 млрд кВтч электроэнергии, с начала эксплуатации — более 1 трлн 179 млрд кВтч экологически чистой электроэнергии. Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет”, — идется в сообщении.
Напомним, на сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 219,44 млн кВт-ч электроэнергии.