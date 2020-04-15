Запорізька АЕС запустила в роботу відремонтований енергоблок
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. На енергоблоці Запорізької АЕС завершено плановий ремонт і її підключено до мережі. Про це повідомляє УНН із посиланням на інформаційний центр ЗАЕС.
“Завершено плановий ремонт на енергоблоці № 6 Запорізької АЕС 15 квітня 2020 року о 14 годині 49 хвилині після закінчення середнього планово-попереджувального ремонту енергоблок №6 Запорізької АЕС підключено до мережі”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час ремонту на енергоблоці було виконано всі заплановані регламентні та надрегламентні роботи. Проведено капітальний та середній ремонт основного та допоміжного обладнання енергоблока.
“Станом на 15 квітня 2020 року на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 5 енергоблоків. На енергоблоці № 3 триває капітальний плановий ремонт — йде 118 доба. З початку 2020 року Запорізька атомна електростанція виробила майже 10 млрд кВтг електроенергії, з початку експлуатації — більше 1 трлн 179 млрд кВтг екологічно чистої електроенергії. Енергоблоки працюють в штатному режимі, зауважень до роботи основного обладнання енергоблоків та персоналу немає”, — йдется у повідомленні.
Нагадаємо, на сьогоднішній ранок у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 219,44 млн кВт-г електроенергії.