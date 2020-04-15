Енергосистема України досі працює без чотирьох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 219,44 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"15 квітня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків", - йдеться у повідомленні.
Зокрема:
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- На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 118-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 115-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Рівненської АЕС 32-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС 6-а доба поточного ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 550 МВт, РАЕС – 2 330 МВт, ЮУАЕС – 1 440 МВт, ХАЕС – 1 800 МВт.
"Минулої доби, 14 квітня, станціями вироблено 219,44 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 14,18 млн кВт-г електроенергії", - додали в НАЕК.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.
Нагадаємо, енергоблок №1 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі для проведення поточного ремонту 10 квітня.