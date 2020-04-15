Энергосистема Украины до сих пор работает без четырех атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 219,44 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"15 апреля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.
В частности:
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- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 118-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 115-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №2 Ровенской АЭС 32-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 6-е сутки текущего ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 550 МВт, РАЭС - 2330 МВт, ЮУАЭС - 1 440 МВт, ХАЭС - 1 800 МВт.
"За прошедшие сутки, 14 апреля, станциями выработано 219,44 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 14,18 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.
Напомним, энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения текущего ремонта 10 апреля.