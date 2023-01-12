Предотвращение распространения заболеваний: ВР ратифицировала соглашение с ЕС об участии в программе EU4Health
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Верховная Рада ратифицировала соглашение с ЕС об участии в программе EU4Health цель которого, в частности, предотвращение распространения заболеваний и улучшение ценовой доступности лекарственных средств. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
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«Рада ратифицировала соглашение с ЕС об участии в программе EU4Health (№0171)», – написал Гончаренко.
По его словам цель программы:
• улучшение и укрепление здоровья населения европейских стран
• содействие здоровому образу жизни
• предотвращение распространения заболеваний
• улучшение ценовой доступности лекарственных средств
Дополнение
В 2021 году Европарламент большинством голосов проголосовал за выделение дополнительных 5,1 миллиарда евро в бюджет Евросоюза, рассчитываемый до 2027 года на развитие программы здравоохранения EU4Health.