Предотвращение распространения заболеваний: ВР ратифицировала соглашение с ЕС об участии в программе EU4Health

Цитата

«Рада ратифицировала соглашение с ЕС об участии в программе EU4Health (№0171)», – написал Гончаренко.

По его словам цель программы:

• улучшение и укрепление здоровья населения европейских стран

• содействие здоровому образу жизни

• предотвращение распространения заболеваний

• улучшение ценовой доступности лекарственных средств

Дополнение

В 2021 году Европарламент большинством голосов проголосовал за выделение дополнительных 5,1 миллиарда евро в бюджет Евросоюза, рассчитываемый до 2027 года на развитие программы здравоохранения EU4Health.