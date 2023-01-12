Запобігання поширенню захворювань: ВР ратифікувала угоду з ЄС про участь у програмі EU4Health
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Верховна Рада ратифікувала угоду з ЄС про участь у програмі EU4Health мета якої, зокрема, запобігання поширенню захворювань та покращення цінової доступності лікарських засобів. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
Цитата
«Рада ратифікувала угоду з ЄС про участь у програмі EU4Health (№0171)», - написав Гончаренко.
За його словами мета програми:
• покращення і зміцнення здоровʼя населення європейських країн
• сприяння здоровому образу життя
• запобігання поширенню захворювань
• покращення цінової доступності лікарських засобів
Доповнення
У 2021 році Європарламент більшістю голосів проголосував за виділення додаткових 5,1 мільярда євро в бюджет Євросоюзу, що розраховується до 2027 року на розвиток програми охорону здоров'я EU4Health.