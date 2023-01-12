Запобігання поширенню захворювань: ВР ратифікувала угоду з ЄС про участь у програмі EU4Health

Цитата

«Рада ратифікувала угоду з ЄС про участь у програмі EU4Health (№0171)», - написав Гончаренко.

За його словами мета програми:

• покращення і зміцнення здоровʼя населення європейських країн

• сприяння здоровому образу життя

• запобігання поширенню захворювань

• покращення цінової доступності лікарських засобів

Доповнення

У 2021 році Європарламент більшістю голосів проголосував за виділення додаткових 5,1 мільярда євро в бюджет Євросоюзу, що розраховується до 2027 року на розвиток програми охорону здоров'я EU4Health.