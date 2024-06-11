Запечатлеть воспоминания о павших защитниках: в Винницкой области стартовал проект "Книга Героев"

В Винницкой области стартовал проект "Книга героев", цель которого собрать данные о павших защитниках, передает УНН.

Детали

О старте онлайн-проекта было объявлено во время медиафорума "Информационный щит Украины", который уже второй раз состоялся в Виннице. В рамках проекта Винницкая область станет первым регионом, где создадут мемориальную книгу памяти о защитниках и защитницах. Онлайн-проект будет рассказывать обо всех, кто погиб или пропал без вести с 2014 года в войне против российских захватчиков.

Волонтеры будут собирать информацию во всех громадах области.

Инициаторы проекта - Благотворительный Фонд "МХП-Громаді", общественное объединение "Мы-Винничане" ОО Центр социально-политического мониторинга "Вектор" и Медиахолдинг "Новости Винницы".

"Проект „Книга героев Винницкой области" - это цена о которой мы должны помнить, героев и их лица должен знать каждый. Мы не имеем права останавливаться, вместе мы сила", - комментирует руководитель Группы социального развития Винницкой области Благотворительного Фонда „МХП-Громаді", депутат областного совета, Марьяна Нарожная.

Цель проекта - запечатлеть воспоминания о военных, которые отдали свою жизнь за независимость и свободу Украины.

"Мы мало пишем о наших воинах, которые совершают героические поступки, подвиги каждый день. Есть уникальные люди, которых нужно показывать. Мало информации, мало наград, мало внимания. Сегодня нужно максимально уделить внимание военным", - добавляет народный депутат Украины, Николай Кучер.

Журнал станет местом памяти о выдающихся поступках земляков. К сотрудничеству приглашаются региональные журналисты, семьи погибших, волонтеры.

Справка

"МХП-Громаде" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.