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Закарбувати спогади про полеглих захисників: на Вінниччині стартував проєкт “Книга Героїв”

Закарбувати спогади про полеглих захисників: на Вінниччині стартував проєкт “Книга Героїв”

Київ • УНН

 • 16660 перегляди

На Вінниччині розпочинається проект "Книга Героїв", метою якого є збір даних та історій загиблих захисників у війні з російськими окупантами з 2014 року.

На Вінниччині стартував проєкт "Книга героїв", що має на меті зібрати дані про полеглих захисників, передає УНН.

Деталі

Про старт онлайн-проєкту було оголошено під час медіафоруму "Інформаційний щит України", що вже вдруге відбувся у Вінниці. В рамках проєкту Вінницька область стане першим регіоном, де створять меморіальну книгу пам’яті про захисників та захисниць. Онлайн-проєкт розповідатиме про всіх хто загинув, або пропав безвісти з 2014 року у війні проти російських загарбників.

Волонтери будуть збирати інформацію у всіх громадах області.

Ініціатори проєкту - Благодійний Фонд "МХП-Громаді", громадське об’єднання "Ми-Вінничани" ГО Центр соціально-політичного моніторингу "Вектор" та Медіахолдинг "Новини Вінниці".

"Проєкт "Книга героїв Вінниччини" – це ціна про яку ми маємо пам’ятати, героїв та їх обличчя має знати кожен. Ми не маємо права зупинятись, разом ми сила", – коментує керівниця Групи соціального розвитку Вінниччини Благодійного Фонду "МХП-Громаді", депутат обласної ради, Марʼяна Нарожна.

Проєкт має на меті закарбувати спогади про військових, які віддали своє життя за незалежність та свободу України.

"Ми мало пишемо про наших воїнів, які роблять героїчні вчинки, подвиги кожного дня. Є унікальні люди яких потрібно показувати. Мало інформації, мало нагород, мало уваги. Сьогодні потрібно максимально приділити увагу військовим", – додає народний депутат України, Микола Кучер.

Часопис стане місцем пам’яті про видатні вчинки земляків. До співпраці запрошуються регіональні журналісти, родини загиблих, волонтери.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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