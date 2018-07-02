Запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ выросли на 3,3%
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В течение недели уровень запасов угля газовой и антрацитовой групп на украинских ТЭС и ТЭЦ увеличился на 3,3%. Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности, передает УНН.
В частности, по состоянию на 2 июля 2018 года на ТЭС и ТЭЦ Украины хранится 1 млн 975,8 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп. При этом по состоянию на 25 июня на украинских ТЭС и ТЭЦ хранилось 1 912 тысяч тонн угля.
Таким образом, за неделю запасы угля выросли на 63,8 тысяч тонн или на 3,3%.
Напомним, президент Еврокомиссии Шефчович в своем выступлении на тему “Реформа электроэнергетики в Украине”, говоря о вызовах в угольной отрасли, напомнил о Энергетической стратегии Украины до 2035 года, которая включает закрытие неэффективных и опасных шахт.