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Запаси вугілля на українських ТЕС та ТЕЦ зросли на 3,3%

Запаси вугілля на українських ТЕС та ТЕЦ зросли на 3,3%

Київ • УНН

 • 7829 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Протягом тижня рівень запасів вугілля газової та антрацитової груп на українських ТЕС та ТЕЦ збільшився на 3,3%. Про це свідчать статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, передає УНН.

Зокрема, станом на 2 липня 2018 року на ТЕС та ТЕЦ України зберігається 1 млн 975,8 тисяч тонн вугілля газової та антрацитової груп. При цьому станом на 25 червня на українських ТЕС та ТЕЦ зберігалося 1 млн 912 тисяч тонн вугілля.

Таким чином за тиждень запаси вугілля зросли на 63,8 тисяч тонн або на 3,3%.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Марош Шефчович у своєму виступі на тему “Реформа електроенергетики в Україні”, говорячи про виклики у вугільній галузі, нагадав про Енергетичну стратегію України до 2035 року, яка включає закриття неефективних та небезпечних шахт.

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