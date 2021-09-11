Беспокойство мало: Данилов призвал участников Крымской платформы к активным действиям против России
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Выражение беспокойства участниками Крымской платформы о репрессиях, которые сейчас осуществляет Россия на территории временно оккупированного Крыма мало. Нужны активные действия против РФ. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью “Радио Свободе”, передает корреспондент УНН.
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“Я очень был поражен, когда такое количество партнеров поддержало Крымскую платформу, но сейчас после этого должны быть действия. Вы видите, что сейчас происходит в Крыму. Нарушения прав людей, людей забирают в тюрьмы, их пытают”, — сказал Данилов.
Детали
Поэтому он считает, что словосочетание “мы обеспокоены” сегодня слишком мало для того, чтобы это все продолжалось в современном мире.
“Это должны быть активные действия. Они могут быть разные: экономические, финансовые, речь не идет о военной составляющей”, — отметил Данилов.
Дополнение
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал срочно провести межгосударственные консультации в рамках “Крымской платформы” относительно ситуации с задержанием крымских татар.
Контекст
Утром 4 сентября стало известно, что в оккупированном Крыму силовики пришли с обысками к заместителю председателя Меджлиса, журналисту и политологу Нариману Джелялову. Его задержали.
6 сентября российский оккупационный суд в Симферополе принял решение о задержании Наримана Джелялова под стражу до 4 ноября 2021 года.
По словам защиты Джелялова, российское следствие осуществило манипуляцию, когда оно получило показания.
Сам заместитель председателя Меджлиса считает, что его задержание — это некая месть за участие в саммите Крымской платформы.