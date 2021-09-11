Занепокоєння замало: Данілов закликав учасників Кримської платформи до активних дій проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Вираження занепокоєння учасниками Кримської платформи щодо репресій, які зараз здійснює Росія на території тимчасово окупованого Криму замало. Потрібні активні дії проти РФ. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов заявив у інтерв’ю “Радіо Свободі”, передає кореспондент УНН.
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“Я дуже був вражений, коли така кількість партнерів підтримала Кримську платформу, але зараз після цього мають бути дії. Ви бачите, що зараз відбувається в Криму. Порушення прав людей, людей забирають до в’язниць, їх катують”, — сказав Данілов.
Деталі
Тому він вважає, що словосполучення “ми занепокоєні” на сьогодні занадто замало для того, щоб це все продовжувалося в сучасному світі.
“Це мали б бути активні дії. Вони можуть бути різні:економічні, фінансові, мова не йде про військову складову”, — зазначив Данілов.
Доповнення
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав терміново провести міждержавні консультації у рамках “Кримської платформи” щодо ситуації із затриманням кримських татар.
Контекст
Вранці 4 вересня стало відомо, що в окупованому Криму силовики прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу, журналісту і політологу Наріманом Джелялова. Його затримали.
6 вересня російський окупаційний суд в Сімферополі прийняв рішення про затримання Нарімана Джелялова під варту до 4 листопада 2021 року.
За словами захисту Джелялова, російське слідство здійснило маніпуляцію, коли воно отримало свідчення.
Сам заступник голови Меджлісу вважає, що його затримання — це якась помста за участь в саміті Кримської платформи.