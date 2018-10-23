Вместо лотерей в жилом доме разместили игровые автоматы - депутат
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В одном из жилых домов Тернополя активно функционирует клуб с игровыми автоматами, сообщил депутат Тернопольского горсовета Сергей Лупак на своей странице в Facebook.
При этом клуб полностью устраивает полицию, которая считает, что все законно, добавил депутат.
“Когда в твоем многоквартирном доме находятся лотереи, а по факту это игровые автоматы, то на придомовой территории находишь вот такие вещи. Национальная полиция заявляет, что то, что под лотереей находится, все законно”, — указал Лупак.
На опубликованных депутатом фото — бонг (бульбулятор - сленг.), использующейся как правило для курения канабиса.
Лупак уточнил, что речь идет о зале “Национальных лотерей”, и этот случай демонстративного нарушения законодательства — не единственный.
“В данных заведениях происходит распитие алкогольных напитков и даже употребления наркотических веществ. Полиция уверяет, что они проверяют такие заведения и они соответствуют нормам действующего законодательства.
Также они якобы контролируют, но фактически этого не происходит, потому что мои окна выходят на игорное заведение и я вижу, бывает там полиция или нет, — отметил Лупак в комментарии местным СМИ.
Напомним, не только в Тернополе критическая ситуация с отсутствием надзора за нелегальным игровым рынком.
Совместный рейд журналистов и представителей оператора лотерей “М.С.Л.”, под вывесками которого часто и скрываются нелегалы — показал, что подобные клубы беспрепятственно функционируют в Киеве на фоне многолетних, но безрезультатных уголовных производств полиции.
К примеру, в Борисполе нелегальный клуб обнаружен на расстоянии 7 минут езды от главного управления полиции, но правоохранители утверждают, что по этому факту третий год “устанавливают лиц”.