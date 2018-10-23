Замість лотерей у житловому будинку розмістили ігрові автомати - депутат

При цьому клуб повністю влаштовує поліцію, яка вважає, що все законно, додав депутат.

"Коли в твоєму багатоквартирному будинку знаходяться лотереї, а по факту це ігрові автомати, то на прибудинковій території знаходиш ось такі речі. Національна поліція заявляє, що те, що під лотереєю знаходиться, все законно", - зазначив Лупак.

На опублікованих депутатом фото - бонг (бульбулятор - сленг.), що використовується, як правило, для куріння канабісу.

Лупак уточнив, що йдеться про зал "Національних лотерей", і цей випадок демонстративного порушення законодавства - не єдиний.

"У даних закладах відбувається розпиття алкогольних напоїв і навіть вживання наркотичних речовин. Поліція запевняє, що вони перевіряють такі заклади і вони відповідають нормам чинного законодавства.

Також вони нібито контролюють, але фактично цього не відбувається, тому що мої вікна виходять на гральний заклад і я бачу, буває там поліція чи ні", - зазначив Лупак в коментарі місцевим ЗМІ.

Нагадаємо, не тільки в Тернополі критична ситуація з відсутністю нагляду за нелегальним ігровим ринком.

Спільний рейд журналістів і представників оператора лотерей "М.С.Л.", під вивісками якого часто і ховаються нелегали - показав, що подібні клуби безперешкодно функціонують в Києві на тлі багаторічних, але безрезультатних кримінальних проваджень поліції.

Наприклад, в Борисполі нелегальний клуб виявлений на відстані 7 хвилин їзди від головного управління поліції, але правоохоронці стверджують, що за цим фактом третій рік "встановлюють осіб".