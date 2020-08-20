Заминирование в центре столицы: бизнесмен Петренко может быть причастен к рейдерству предприятий

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 92554 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103678 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129402 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108864 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129057 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101680 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102423 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104187 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 08:31 • 101986 просмотра

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4 марта, 07:12 • 101521 просмотра

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Заминирование в центре столицы: бизнесмен Петренко может быть причастен к рейдерству предприятий

Заминирование в центре столицы: бизнесмен Петренко может быть причастен к рейдерству предприятий

Киев  •  УНН

 • 6312 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Накануне, 19 августа, в полицию поступило сообщение, что в центре Киева заминировали здание по улице Бульварно-Кудрявская, 27. Там должно было состояться собрание учредителей трех компаний: ООО “Петрус-Алко”, ООО “Петрус-кондитер” и ООО “Петрус Инвестстрой”, организованное бизнесменом Николаем Петренко. Об этом пишут "Факты", передает УНН.

Здание принадлежит Фонду государственного имущества Украины, там находится Институт травматологии и ортопедии АМН.

“Почему для собрания учредителей алкогольной, кондитерской и строительной компаний было выбрано именно это место — остается под вопросом. Несмотря на то, что учреждение государственное, на открытые сборы не были допущены ни представители общественности, ни журналисты”, — говорится в материале “СтопКор”.

Нардеп Николай Стефанчук, который является членом Комитета по правовой политике и одним из соавторов ряда антирейдерских законов, только после длительных споров с охраной смог попасть внутрь.

Как рассказал Стефанчук, к нему обратились представители общественности, которые сообщили, что обеспокоены возможным незаконным проведением собрания и сходства ситуации с попыткой рейдерского захвата.

По словам адвоката одной из сторон Елены Фроловой, для фиксации многочисленных нарушений процедуры проведения собрания ей пришлось вызвать представителей полиции: “Другого пути не было. Дорогу общественности и СМИ преградили крепкие мужчины”.

Адвокат подчеркнула, что вторая сторона отказалась фиксировать в протоколе ее возражение о проведении собрания без надлежащего извещения третьего участника.

По словам Фроловой, она представляет владельца 50% активов. У инициатора проведения собрания — Николая Петренко, — 25%. Третьей стороне о мероприятии не было сообщено вообще.

“Петренко сам назначил собрание, сам не пришел... Кроме того, похоже, что в здании, кроме представителей Петренко, никого не было”, — рассказали общественные активисты.

По данным фактам в полицию были написаны соответствующие заявления. Правоохранители Шевченковского района Киева решают вопрос об открытии дела по статье 171 УК “Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов”. Следователи устанавливают все обстоятельства событий.

Ранее СМИ писали о том, что бизнесвумен Людмила Русалина заявила, что ее партнер Петренко признался в причастности к заказным делам против нее.

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