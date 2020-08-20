Замінування в центрі столиці: бізнесмен Петренко може бути причетний до рейдерства підприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Напередодні, 19 серпня, в поліцію надійшло повідомлення, що в центрі Києва замінували будівлю по вулиці Бульварно-Кудрявська, 27. Там мали відбутися збори засновників трьох компаній: ТОВ "Петрус-Алко", ТОВ "Петрус-кондитер" і ТОВ "Петрус Інвестбуд ", організоване бізнесменом Миколою Петренком. Про це пишуть " Факти ", передає УНН.
Будівля належить Фонду державного майна України, там знаходиться Інститут травматології та ортопедії АМН.
"Чому для зборів засновників алкогольної, кондитерської та будівельної компаній було вибрано саме це місце - залишається під питанням. Незважаючи на те, що установа державне, на відкриті збори не були допущені ні представники громадськості, ні журналісти ", - йдеться в матеріалі" СтопКор ".
Нардеп Микола Стефанчук, який є членом Комітету з правової політики та одним із співавторів ряду антирейдерских законів, тільки після тривалих суперечок з охороною зміг потрапити всередину.
Як розповів Стефанчук, до нього звернулися представники громадськості, які повідомили, що стурбовані можливим незаконним проведенням зборів і подібності ситуації зі спробою рейдерського захоплення.
За словами адвоката однієї із сторін Олени Фролової, для фіксації численних порушень процедури проведення зборів їй довелося викликати представників поліції: "Іншого шляху не було. Дорогу громадськості та ЗМІ перегородили міцні чоловіки ".
Адвокат підкреслила, що друга сторона відмовилася фіксувати в протоколі її заперечення про проведення зборів без належного повідомлення третього учасника.
За словами Фролової, вона являє власника 50% активів. У ініціатора проведення зборів - Миколи Петренка, - 25%. Третій стороні про захід не було повідомлено взагалі.
"Петренко сам призначив збори, сам не прийшов ... Крім того, схоже, що в будівлі, крім представників Петренко, нікого не було", - розповіли громадські активісти.
За даними фактами в поліцію були написані відповідні заяви. Правоохоронці Шевченківського району Києва вирішують питання про відкриття справи за статтею 171 КК "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів". Слідчі встановлюють всі обставини подій.
Раніше ЗМІ писали про те, що бізнесвумен Людмила Русаліна заявила, що її партнер Петренко зізнався в причетності до замовних справах проти неї.