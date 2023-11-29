Заместителя главы Федерации профсоюзов будут судить за незаконную продажу недвижимости в Киеве
Киев • УНН
Заместитель председателя Федерации профсоюзов предстанет перед судом за незаконную продажу государственного санатория в Киеве по цене, значительно ниже его оценочной стоимости - более 138 миллионов гривен.
Перед судом предстанет заместитель председателя Федерации профсоюзов, который участвовал в незаконном отчуждении имущества на более 138 миллионов гривен. Об этом сообщило Государственное бюро расследований, пишет УНН.
Детали
Установлено, что заместитель председателя ФПУ в 2019 году вместе с другими должностными лицами принял решение о продаже здания государственной курортной бальнеолечебницы в Киеве. Согласно заключению судебной оценочно - строительной экспертизы, общая стоимость помещения составляла 138 миллионов 308 тысяч гривен. Больница, которая вообще не подлежала отчуждению, была продана частному предприятию еще и по значительно более низкой стоимости.
Чиновник обвиняется в растрате чужого имущества, злоупотреблении должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
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Заместителя главы Федерации профсоюзов будут судить за незаконную продажу недвижимости в Киеве
Заместитель председателя Федерации профсоюзов предстанет перед судом за незаконную продажу государственного санатория в Киеве по цене, значительно ниже его оценочной стоимости - более 138 миллионов гривен.
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