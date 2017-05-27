СБУ викрила незаконне відчуження майна Львівської міськради

“Правоохоронці встановили, що місцевий підприємець незаконно переоформив у володіння 100 кв.м. комунальної власності, яке раніше використовувалося як сховище для населення від засобів масового ураження в умовах надзвичайного стану. За попередніми висновками експертів ринкова вартість протиправно відчуженого майна у центрі Львова складає 10 млн. грн", — йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 25 травня чиновники на Хмельниччині привласнили 350 тис.грн.